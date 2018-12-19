Марко Михкельсон в Стокгольме примет участие в семинаре, посвященном Балтийским странам

Сегодня председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон примет участие в семинаре, организованном парламентом Швеции. Семинар посвящен столетию Эстонии, Латвии и Литвы и успешному сотрудничеству между Швецией и Балтийскими государствами, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
”Северные и Балтийские страны тесно и успешно сотрудничают во всех сферах”, — сказал Михкельсон. Он выступит на семинаре с речью, посвященной сотрудничеству Северных и Балтийских стран в сферах безопасности, обороны и международных отношений в регионе.
В семинаре примут участие представители парламентов Эстонии, Латвии и Литвы, члены парламента Швеции и гости из находящихся в Стокгольме посольств.
В рамках панельной дискуссии депутаты обсудят общие задачи и возможности в вопросах дальнейшего укрепления сотрудничества и двухсторонних отношений Северных и Балтийских стран. Также планируется обсудить усиление парламентского сотрудничества. Помимо вопросов безопасности, обороны и международных отношений, участники также обменяются опытом в области здравоохранения, образования и в социальной сфере.
Михкельсон также встретится с председателем комиссии по иностранным делам парламента Швеции Хансом Валлмарком.