Марко Михкельсон в Стокгольме примет участие в семинаре, посвященном Балтийским странам

”Северные и Балтийские страны тесно и успешно сотрудничают во всех сферах”, — сказал Михкельсон. Он выступит на семинаре с речью, посвященной сотрудничеству Северных и Балтийских стран в сферах безопасности, обороны и международных отношений в регионе.

В семинаре примут участие представители парламентов Эстонии, Латвии и Литвы, члены парламента Швеции и гости из находящихся в Стокгольме посольств.

В рамках панельной дискуссии депутаты обсудят общие задачи и возможности в вопросах дальнейшего укрепления сотрудничества и двухсторонних отношений Северных и Балтийских стран. Также планируется обсудить усиление парламентского сотрудничества. Помимо вопросов безопасности, обороны и международных отношений, участники также обменяются опытом в области здравоохранения, образования и в социальной сфере.

Михкельсон также встретится с председателем комиссии по иностранным делам парламента Швеции Хансом Валлмарком.