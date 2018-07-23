23.07.2018, 19:32

Марко Михкельсон: Россия культивировала влияние уже с госпереворота большевиков

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rus.delfi.ee
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Ekspordikonverents
Marko MihkelsonFoto: Karin Kaljuläte

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сейчас в отпуске и не в курсе выпадов главы Департамента внешней разведки Микка Маррана в адрес агентов влияния. Но он отметил, что агенты влияния в Эстонии всегда были и служили какому-либо государственному режиму.

"Влияние России во имя своих стратегических внешнеполитических целей сегодня масштабнее, чем когда-либо ранее. Этому несколько причин. Во-первых, Россия культивировала влияние уже десятилетиями, особенно целенаправленно начиная с госпереворота большевиков в 1917 году. Все это время до сегодняшнего дня постоянной целью Кремля было раздробление западного политического культурного пространства, что прибавило бы авторитарной России пространства для маневра для расширения поля своего влияния", — прокомментировал Михкельсон.

"Вторая причина — большой профессионализм влияния благодаря долговременному опыту", — продолжил он.

"Третья и сейчас особенно ощутимая причина — богатый выбор инструментов начиная от типичных "полезных идиотов" до социальных сетей и кибервлияния. Поэтому естественно, что департаменты разведки западных стран внимательно следят за вышеназванной деятельностью. Эстония здесь не исключение", — подытожил Михкельсон.

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