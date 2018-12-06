Марко Михкельсон примет участие в форуме безопасности в Вашингтоне

По сообщению пресс-службы парламента, в центре внимания будут финансирование борьбы с терроризмом, а также угрозы, связанные с распространением информации и нарушением неприкосновенности частной жизни.

Также на повестке дня вопросы кибербезопасности. По словам Михкельсона, Эстония обладает лишь ограниченными ресурсами, поэтому следует действовать осмотрительно и внимательно следить за тенденциями киберпространства.

”Эстония имеет хорошую репутацию в вопросах кибербезопасности, но нельзя останавливаться на достигнутом, — отметил Михкельсон. — Мы должны внимательно следить за развитием сферы кибербезопасности, чтобы максимально эффективно использовать свои силы и сохранить свое присутствие на международной арене”. По словам Михкельсона, на форуме также планируется обсудить применение международного права в киберпространстве. Эстония, наряду с другими союзниками, поддерживает эту инициативу.

В мероприятии также примет участие председатель специальной комиссии Рийгикогу по надзору за учреждениями безопасности Райво Аэг.