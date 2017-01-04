Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон находится с четырехдневным рабочим визитом в Лондоне. С британскими коллегами он обсудит процесс выхода Великобритании из ЕС, вопросы по обеспечению безопасности Европы и двустороннее сотрудничество в области обороны, которое в этом году значительно укрепится.

По словам Михкельсона, именно сейчас особенно важно расширить двусторонние отношения с Великобританией, чтобы лучше подготовиться к председательству Эстонии в Совете Европейского союза и к сотрудничеству в области обороны по сдерживанию общих угроз. С этого года такое сотрудничество значительно укрепится.

В ходе визита Михкельсон встретится с руководителем отдела торговли и партнерства Департамента по вопросам выхода Британии из ЕС Энтони Филлипсоном. Они обсудят вопросы, связанные с выходом Великобритании из ЕС.

С руководителем отдела Министерства иностранных дел по политике в отношении Америки Кара Оуэн Михкельсон обсудит трансатлантические отношения после прихода к власти новой администрации в США.

С руководителем отдела Министерства иностранных дел по отношениям с Россией Майклом Татамом Михкельсон обсудит отношения между Великобританией и Россией, а также перспективы отношений между Западом и Россией в общем.

С руководителем российской программы исследовательского центра Chatham House Джеймсом Никси Михкельсон обсудит отношения между западными странами и Россией, а также их перспективы в связи с предстоящими выборами.

Михкельсон также встретится с представителями Европейского совета по международным отношениям и с послом Эстонии в Лондоне Лаури Бамбусом.

Михкельсон даст интервью в прямом эфире телеканалу Sky News. Он прокомментирует союзнические отношения в НАТО и ситуацию в Европе после ”Брексита”. Михкельсон также встретится с журналистами телеканала Channel 4.