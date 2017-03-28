Марко Михкельсон и Ханнес Хансо с балтийскими коллегами посетят Великобританию

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон и председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо совместно с коллегами из Латвии и Литвы находятся в Лондоне. Там они планируют обсудить безопасность в Европе и сотрудничество в сфере внешней политики и обороны после выхода Великобритании из состава ЕС.

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что во время визита, в среду, правительство Великобритании подаст официальное заявление применить статью 50 Договора об учреждении Европейского союза, чтобы начать процесс выхода из ЕС.

”Переговоры о выходе из ЕС начнутся во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза, — сказал Михкельсон. — Как государство-председатель мы должны быть беспристрастны и постараемся вести переговоры, защищая интересы всех 27 государств-членов ЕС”. По его словам, Эстония в первую очередь заинтересована сохранить права уже живущих и работающих в Великобритании граждан Эстонии и действующих там эстонских предприятий.

Он выразил надежду, что в результате переговоров о выходе из ЕС будет заключено соглашение, которое подойдет как ЕС, так и Великобритании, а также союзникам по НАТО.

По словам председателя комиссии по государственной обороне Ханнеса Хансо, Великобритания — важный гарант безопасности в Европе, и в интересах всех сторон продолжить сотрудничество в сфере обороны и безопасности и после выхода страны из ЕС.

”Великобритания — один из наших важнейших партнеров, с которыми нас связывают долговременные союзнические отношения, — заверил Хансо. — Они — наши верные и хорошие партнеры и союзники и в будущем”. По словам Хансо, Великобритания и Эстония — два из пяти государств-членов НАТО, чей бюджет на государственную оборону составляет более 2% ВВП.

Руководители комиссий по иностранным делам и комиссий по государственной обороне трех балтийских стран встретятся с председателем специального комитета по иностранным делам Палаты общин Криспином Блантом и председателем специального комитета по обороне Джулианом Льюисом. Также пройдут встречи с государственным министром по выходу из Европейского союза Дэвидом Джонсом, государственным министром по делам Европы и Америки Аланом Дунканом и членами парламентских групп по сотрудничеству с Эстонией, Латвией и Литвой.

В среду Михкельсон и Хансо примут участие в круглом столе аналитического центра Chatham House и встретятся с представителями британских СМИ.

Вчера они посетили пятый пехотный батальон Британской армии. В составе боевой группы НАТО военнослужащие и военная техника из этого батальона прибыли в Эстонию. Они получили обзор миссии руководящего государства и разведывательной мощи роты, а также выразили Великобритании признательность за их вклад в обеспечение безопасности Балтийского региона.