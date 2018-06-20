20.06.2018, 08:40

Марко Аавик станет новым гендиректором Инспекции по защите данных


rus.delfi.ee
EST
Viljar Peep
Foto: Andres Putting

Вчера на заседании конституционная комиссия Рийгикогу поддержала кандидатуру Марко Аавика на должность генерального директора Инспекции по защите данных.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, Аавик — хороший кандидат на эту должность. ”Надеюсь, что у него успешно сложится сотрудничество с конституционной комиссией, которая осуществляет парламентский надзор”, –сказал министр.

Председатель комиссии Марко Померантс отметил, что карьера Аавика свидетельствует о его способности руководить инспекцией. ”Аавик будет генеральным директором, который имеет представление о понятии ”баланс”. Это — очень важный фактор,” — сказал Померантс.

Марко Аавик с 2007 года является вице-канцлером Министерства юстиции. До этого в течение девяти лет он работал в качестве присяжного адвоката. В 1999 году он закончил Институт права по специальности юриспруденция. В 2017 году — получил магистерскую степень Тартуского университета по специальности стратегическое управление.

Согласно Закону о защите данных, Правительство Республики назначает руководителя Инспекции по защите данных сроком на пять лет по предложению министра юстиции, предварительно ознакомившись с мнением конституционной комиссии Рийгикогу.

Инспекция по защите данных осуществляет контроль за соблюдением Закона о защите личных данных, Закона о публичной информации и Закона об электронной связи.

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