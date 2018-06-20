Марко Аавик станет новым гендиректором Инспекции по защите данных

Вчера на заседании конституционная комиссия Рийгикогу поддержала кандидатуру Марко Аавика на должность генерального директора Инспекции по защите данных.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, Аавик — хороший кандидат на эту должность. ”Надеюсь, что у него успешно сложится сотрудничество с конституционной комиссией, которая осуществляет парламентский надзор”, –сказал министр.

Председатель комиссии Марко Померантс отметил, что карьера Аавика свидетельствует о его способности руководить инспекцией. ”Аавик будет генеральным директором, который имеет представление о понятии ”баланс”. Это — очень важный фактор,” — сказал Померантс.

Марко Аавик с 2007 года является вице-канцлером Министерства юстиции. До этого в течение девяти лет он работал в качестве присяжного адвоката. В 1999 году он закончил Институт права по специальности юриспруденция. В 2017 году — получил магистерскую степень Тартуского университета по специальности стратегическое управление.