26.05.2018, 16:39

Маркетер Lyoness с доходом до 150 000 евро о их системе: большая часть людей не достигает поставленных целей

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Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
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Маркетер Lyoness с доходом до 150 000 евро о их системе: большая часть людей не достигает поставленных целей
Lyoness

Фирма Lyoness, работающая по принципу сетевого маркетинга, завлекает жителей Эстонии радужными перспективами. В Эстонии на вершине этой ”пирамиды” стоит один человек, зарабатывающий до 150 000 евро в месяц — Мартин Мандер. Однако, по его словам, он отнюдь не миллионер.

Мандер рассказ, что достиг 8 уровня, потому что был первым, кто создал в Эстонии команду еще в 2012 году. Как известно, маркетеры 8 уровня зарабатывают от 50 000 до 150 000 евро в месяц, что Мандер подтверждает, но тем не менее отрицает, что он миллионер. По его словам, деньги он действительно получает, он постоянно вкладывает в эстонский бизнес. Так же он обеспечил родителям беззаботную старость.

Ferrari, которую дарят маркетерам на уровне 8.1, он пока еще не получил, но собирается достичь данного уровня в этом году.

При этом Мандер признает, что в Lyoness успеха можно достичь лишь проделав большую работу. Первые три года он усердно трудился — ”в буквальном смысле пахал”: и летом, и в праздники, и на выходных. Также важно себя постоянно развивать и уметь работать в команде, чтобы повысить заработок.

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Главная критика системы Lyoness заключается в том, что реальный пассивный доход начинают получать лишь единицы. Мандер подтверждает, что большая часть людей действительно не достигает поставленных целей — но не из-за того, что система не работает, а потому что они не готово вкладывать в это свои время и усилия.

”Многие считает или надеются, что у нас легко получить деньги, на самом деле это не так. Нужно работать точно так же, как и на оплачиваемой работе или в обычном бизнесе”, — резюмирует он.

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