Маркетер Lyoness с доходом до 150 000 евро о их системе: большая часть людей не достигает поставленных целей

Фирма Lyoness, работающая по принципу сетевого маркетинга, завлекает жителей Эстонии радужными перспективами. В Эстонии на вершине этой ”пирамиды” стоит один человек, зарабатывающий до 150 000 евро в месяц — Мартин Мандер. Однако, по его словам, он отнюдь не миллионер.

Мандер рассказ, что достиг 8 уровня, потому что был первым, кто создал в Эстонии команду еще в 2012 году. Как известно, маркетеры 8 уровня зарабатывают от 50 000 до 150 000 евро в месяц, что Мандер подтверждает, но тем не менее отрицает, что он миллионер. По его словам, деньги он действительно получает, он постоянно вкладывает в эстонский бизнес. Так же он обеспечил родителям беззаботную старость.

Ferrari, которую дарят маркетерам на уровне 8.1, он пока еще не получил, но собирается достичь данного уровня в этом году.

При этом Мандер признает, что в Lyoness успеха можно достичь лишь проделав большую работу. Первые три года он усердно трудился — ”в буквальном смысле пахал”: и летом, и в праздники, и на выходных. Также важно себя постоянно развивать и уметь работать в команде, чтобы повысить заработок.