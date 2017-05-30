Мария Юферева: жители Ласнамяэ не хотят трамвай на Лаагна теэ

В течение трех месяцев управа Ласнамяэ в рамках проекта ”Позитивный Таллинн” собирала идеи от жителей района. По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, за три месяца у управу поступило свыше полутора тысяч предложений.

"Среди идей по развитию района не было ни одного пожелания построить трамвай на Лаагна теэ. Люди были не ограничены в своих пожеланиях, поэтому предложения были самые смелые и фантастические. От строительства ипподрома, фонтанов до музея имени Леннарта Мери", — говорит Юферева.

Она отмечает, что жителям Ласнамяэ гораздо больше нравится проект продления трамвайной ветки номер 4, которая позволит на трамвае добраться до аэропорта. Этот проект будет осуществлен уже в ближайшие месяцы.

"Автобусное сообщение по канаве представлено в достаточном объеме, поэтому неудивительно, что вопрос строительства трамвая это в первую очередь вопрос целесообразности. Именно из соображений целесообразности нынешних реалий и исходят власти города. А все остальное — это досужие фантазии и популизм политических оппонентов", — заявлет старейшина Ласнамяэ.

"Поэтому предлагаю в погоне за политическими очками, все же твердо стоять обеими ногами на земле и не заниматься маниловщиной", — призывает Юферева.