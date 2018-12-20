Мария Юферева-Скуратовски: взрывные работы в промзоне Вяо в этом году проводиться не будут

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Väo karjääri tolm Foto: Taavi Sepp

В понедельник, 17 декабря в сообщении для прессы от управы Ласнамяэ было сообщено, что на следующей неделе на участке Тоома, 13 в промышленной зоне Вяо начнутся взрывные работы. По уточненным данным в связи с рождественскими праздниками взрывные работы было решено отложить на следующий год.