Мария Юферева-Скуратовски: ходатайствовать о субсидиях станет удобнее

В наступившем году ходатайство о предоставляемых городом субсидиях полностью перешло на цифровую платформу, которая объединила ”в облаке” все 5 видов дотаций. Нововведение должно упростить и ускорить процесс рассмотрения, но потребует определённых навыков от членов правлений квартирных товариществ.

Таллиннский департамент городского имущества предоставляет квартирным товариществам субсидии 5 видов — пособие на обучение, пособие на озеленение, пособие на реновацию, на экспертизу балконов и навесов, а также пособие на приведение в порядок двора.

”Ежегодно городом выделяется достаточно крупная сумма на помощь квартирным товариществам в реализации проектов по улучшению жилья и прилегающих окрестностей. Призываю квартирные товарищества не пренебрегать всеми этими возможностями и активно участвовать во всех проектах, чтобы жить в районе Ласнамяэ стало приятнее и безопаснее”,- сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски. Также старейшина поблагодарила все те активные товарищества района, которые за последнее время с помощью города сумели привести дома и дворы в порядок. Многие из них даже брали призы в различных городских конкурсах по благоустройству.