Мария Юферева-Скуратовски: ходатайствовать о субсидиях станет удобнее

На этой неделе в зале Управы Ласнамяэ прошли два инфочаса для квартирных товариществ, на которых сотрудники отдела городского имущества рассказали о нововведениях и изменениях в выплатах дотаций в 2019 году.
В наступившем году ходатайство о предоставляемых городом субсидиях полностью перешло на цифровую платформу, которая объединила ”в облаке” все 5 видов дотаций. Нововведение должно упростить и ускорить процесс рассмотрения, но потребует определённых навыков от членов правлений квартирных товариществ.
Таллиннский департамент городского имущества предоставляет квартирным товариществам субсидии 5 видов — пособие на обучение, пособие на озеленение, пособие на реновацию, на экспертизу балконов и навесов, а также пособие на приведение в порядок двора.
”Ежегодно городом выделяется достаточно крупная сумма на помощь квартирным товариществам в реализации проектов по улучшению жилья и прилегающих окрестностей. Призываю квартирные товарищества не пренебрегать всеми этими возможностями и активно участвовать во всех проектах, чтобы жить в районе Ласнамяэ стало приятнее и безопаснее”,- сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски. Также старейшина поблагодарила все те активные товарищества района, которые за последнее время с помощью города сумели привести дома и дворы в порядок. Многие из них даже брали призы в различных городских конкурсах по благоустройству.
До настоящего времени все вспомогательные программы поддержки для квартирных товариществ действовали отдельно и их курировали различные департаменты. Начиная с 2019 года департамент имущества будет курировать подачу ходатайств и выплату дотаций через дигитальную среду самообслуживания на странице г. Таллинна https://www.tallinn.ee/est/mittetulundus .
Для тех, кому порядок подачи ходатайств остался не понятен, есть возможность посетить обучение, организуемое городом. Курсы на эстонском языке пройдут 13, 14 и 20 февраля с 17.30 до 19 часов в Доме Хопнера на Ратушной площади, 18. Необходимо зарегистрироваться до 12 февраля по адресу: kykoolitus@tallinnlv.ee .
Городской бюджет на 2019 год предусматривает выделение квартирным товариществам субсидий на 850 500 евро.