Мария Юферева: сильный политик всегда выше личных эмоций и обид

"Когда Яна Тоом произнесла сакраментальное ”Я остаюсь”, первая половина аудитории выдохнула с облегчением и радостью, вторая — с нескрываемыми разочарованием и горечью", — говорит старейшина Ласнамяэ Мария Юферева в пресс-релизе управы района.

По ее мнению, создание отдельного списка внутри Центристской партии могло иметь целый ряд негативных последствий, а в чем заключалось бы его преимущество, его инициаторы так и не сумели донести до общественности. "К сожалению, личные причины и амбиции не самая верная мотивация при создании каких бы то ни было списков. Тем более, когда дело касается защиты и представления интересов десятков тысяч людей".

Отдельный список — лучший подарок оппонентам

Юферева считает, что в первую очередь от создания списка выиграли бы давние оппоненты Центристской партии — реформисты. "Их давняя и заветная мечта о расколе центристов наконец осуществилась бы. Причем на этот раз без их особенных на то усилий. Помимо реформистов в выигрыше оказались бы и остальные политические конкуренты, которые также мечтают встать у руля управления Таллинном".

Политик подчеркивает, что в числе проигравших оказались бы те, кто всегда выступал за Центристскую партию и ее курс, направленный на поддержание всех слоев населения. "До того, как Яна Тоом вынесла свой долгожданный вердикт, мне довелось разговаривать с людьми разного возраста, и каждый из них искренне переживал и ратовал за то, чтобы центристы шли единым списком. Люди прекрасно понимали, что у немногочисленной группы очень мало возможностей реализовать свои яркие политические обещания. Скорее всего, участники списка оказались бы в гордой оппозиции, откуда они могли бы беспрепятственно критиковать всех и вся. Разговоры о том, что в случае прохождения в столичное горсобрание можно было бы объединить силы с центристами, не выдерживали никакой критики. Возникал резонный вопрос, а что мешает изначально идти единым и сильным списком?" — отмечает Юферева.

Центристская партия успешно прошла испытания на прочность

Старейшина Ласнамяэ считает, что очередное испытание в конечном итоге принесло центристам больше плюсов, чем минусов. "Переговоры между руководством партии и инициаторами возможного списка отлично показали, что крупная партия допускает возможность острой, публичной критики в свой адрес и готова считаться с мнением и взглядами тех, кто не желает идти ”в ногу”.

Также Юферева предполагает, что после таких крутых виражей, которые пережила Центристская партия, ее популярность среди населения только возрастет. "Возможно, для сторонних наблюдателей станет неожиданным открытием то, что партия — это словно большая семья, в которой порой зашкаливают эмоции, но в конечном итоге стороны приходят к соглашению и компромиссу. Ведь именно в споре рождается истина, а испытания делают нас более сильными и мудрыми. И как часто происходит в обычной жизни, решение о том, сохранить семью или нет, ложиться именно на женские плечи. И в данном случае стоит отдать должное мудрости и силе духа Яне Тоом, которая приняла единственно правильное решение в данной ситуации", — завершает она.