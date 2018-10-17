Мария Юферева подвела итоги визита в Санкт-Петербург

Особую роль в работе с трудными подростками играет комиссия по делам несовершеннолетних, аналог которой был восстановлен недавно и в Таллинне. Участники круглого стола подтвердили, что только скоординированная работа сторон может дать эффективные результаты и вернуть подростка к нормальной жизни в обществе. Также было отмечено тесное сотрудничество с представителями правоохранительных органов в работе комиссии, что особенно актуально для решения проблем подростков, которые уже ступили на путь правонарушений. ”Но в первую очередь, наша цель не наказать, а выяснить, почему молодой человек так себя ведет. Как правило, все проблемы идут из семьи, поэтому с каждым конкретным случаем мы разбираемся очень внимательно”, — отметил начальник отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности Алексей Сухих.

”Больше всего меня впечатлила эффективная работа с подростками — ребята сами с удовольствием принимают участие в кружках и каждому удается найти занятие по душе. В результате такой ненавязчивой и увлекательной ”терапии” молодые люди вновь начинают посещать школу, у них появляются цели в жизни и понимание, как можно эти задачи реализовать”, — отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. ”Мы обязательно организуем встречу специалистов ласнамяэских социальных и молодёжных центров с коллегами из Санкт-Петербурга для более подробного знакомства с проектами и методиками работы с трудными подростками. Не исключаю, что такая встреча могла бы произойти и на уровне города”, — добавила старейшина.