Мария Юферева подвела итоги визита в Санкт-Петербург

На минувшей неделе в городе на Неве в рамках Таллиннских встреч в Санкт-Петербурге состоялась встреча представителей управы Ласнамяэ с руководством Московского района Петербурга и группой специалистов по социальной работе и работе с детьми. За круглым столом участники встречи обсудили методы работы с трудными подростками и сравнили подходы к решению проблем в этой области, сообщает управа Ласнамяэ.
В ходе встречи выяснилось, что методики работы с детьми и подростками из группы риска несколько отличаются. Во-первых, молодежь четко разделена по возрастному признаку, благодаря чему удается проводить эффективную работу с самой сложной группой подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Во-вторых, работа с молодежью проводится в многочисленных муниципальных молодежно-подростковых клубах, которые рассредоточены по всем районам Санкт-Петербурга. Только в Московском районе с численностью населения почти в 350 000 человек действует более 20 таких клубов. Занятия в кружках бесплатны для 6000 подростков, которые попадают в эти клубы по направлению. ”Мы предлагаем то, что интересно молодежи — встречи с популярными блогерами, которые рассказывают, как вести свой микроблог и собирать лайки, дети снимают римейки на популярные фильмы, осваивают модные танцевальные направления и занимаются спортом. Для молодых людей проводится более 300 мероприятий в год”, — сказала директор центра ”Московский” Ирина Богомазова.
Особую роль в работе с трудными подростками играет комиссия по делам несовершеннолетних, аналог которой был восстановлен недавно и в Таллинне. Участники круглого стола подтвердили, что только скоординированная работа сторон может дать эффективные результаты и вернуть подростка к нормальной жизни в обществе. Также было отмечено тесное сотрудничество с представителями правоохранительных органов в работе комиссии, что особенно актуально для решения проблем подростков, которые уже ступили на путь правонарушений. ”Но в первую очередь, наша цель не наказать, а выяснить, почему молодой человек так себя ведет. Как правило, все проблемы идут из семьи, поэтому с каждым конкретным случаем мы разбираемся очень внимательно”, — отметил начальник отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности Алексей Сухих.
”Больше всего меня впечатлила эффективная работа с подростками — ребята сами с удовольствием принимают участие в кружках и каждому удается найти занятие по душе. В результате такой ненавязчивой и увлекательной ”терапии” молодые люди вновь начинают посещать школу, у них появляются цели в жизни и понимание, как можно эти задачи реализовать”, — отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. ”Мы обязательно организуем встречу специалистов ласнамяэских социальных и молодёжных центров с коллегами из Санкт-Петербурга для более подробного знакомства с проектами и методиками работы с трудными подростками. Не исключаю, что такая встреча могла бы произойти и на уровне города”, — добавила старейшина.