Мария Юферева: идея Фестиваля пирогов в Ласнамяэ оказалась ”горячим пирожком”

Старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева отметила, что прошедший сегодня Фестиваль пирогов в парке Паэ удался на все сто процентов, так как за шесть часов мероприятие посетили тысячи людей.

”Идея Фестиваля пирогов в Ласнамяэ оказалась ”горячим пирожком”. На сегодняшнем мероприятии мы увидели, как еда объединяет людей. Все продавцы очень старались и заслуживают похвалы”, — сказала старейшина Юферева.

На мероприятии в парке Паэ можно было познакомится с многокультурием района — гостям фестиваля были предложены различная выпечка, блюда различных кухонь народов мира, а также необычные яства. ”На фестивале в парке Паэ можно было попробовать от традиционных пирожков с капустой до экзотической выпечки ребят из Шри-Ланки. Каждый гость мог найти себе что-нибудь по вкусу”, — сказала Юферева.

Lasnamäe linnaosa valitsus

На Фестивале пирогов участвовали как частные лица, так и известные предприятия общественного питания. В номинации ”Лучший пирог фестиваля” первое место разделили между собой бар-буфет Николай и Эстонская Сеть социальных предприятий. Приз за лучшее обслуживание достался ласнамяэскому ресторану Kitchen Rõõm.

”Используя первый опыт проведения такого рода фестиваля, мы продолжим эту традицию и в дальнейшем”, — сказала Юферева.