Мария Юферева: Город продолжит поддержку муниципального магазина LIPO

По словам старейшины Ласнамяэ Мария Юферевой у Ласнамяэского муниципального магазина есть свои постоянные покупатели, поэтому город планирует продолжить финансирование LIPO в следующем бюджетном году, сообщает пресс-служба управы Ласнамяэ.

„У муниципального магазина социальная направленность и цель, — говорит Юферева. — Для того чтобы помочь малообеспеченным жителям и семьям с детьми в покупке полноценной продуктовой корзины и товаров первой необходимости, планируем продолжить поддержку муниципального магазина и в следующем бюджете. Цены LIPO самые низкие в городе и, конечно же, тут самая дешёвая продуктовая корзина”.

LIPO предлагает основные продукты питания: молоко, мясо, фрукты и овощи, а также предметы первой необходимости, например порошок для стирки и зубную пасту. Алкоголь и сигареты в этом магазине не продают.

”В 2014-м, в год открытия LIPO, в магазине было представлено 240 наименований продуктов. В этом году уже насчитывается 900 различных наименований, — отметила вице-мэр Эха Вырк. — Практика последних лет показывает, что у муниципального магазина есть свои постоянные покупатели и доступные цены очень нужны жителям города. В прошлом году в магазине совершили 240 952 покупок. В день совершается в среднем 662 покупки. Основные продукты питания можно купить по особо льготной цене, стоимость продуктовой корзины за последние 3 года составляет в LIPO в среднем 2,2 евро”.

За три года город поддержал муниципальный магазин 1,13 миллионами евро.

Магазин LIPO находится по адресу: ул. Пунане, 48а и открыт ежедневно с 9 до 19 часов. Доехать к нему можно автобусами линий 19, 35, 50, 54, 55, 58 и 65, остановка Ласнамяэ тург.