29.12.2017, 17:02

Мария-Александра нашлась. С ней все в порядке

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rus.delfi.ee
EST
Мария-Александра нашлась. С ней все в порядке
PPA

Вчера полиция распространила сообщение с призывом помочь в поисках не вернувшейся 27 декабря домой девочки.

Сегодня полиция проинформировала, что Мария-Александра найдена и с ней все в порядке.

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