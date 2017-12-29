Мария-Александра нашлась. С ней все в порядке

Вчера полиция распространила сообщение с призывом помочь в поисках не вернувшейся 27 декабря домой девочки.
Сегодня полиция проинформировала, что Мария-Александра найдена и с ней все в порядке.
Зарегистрированные (0) Анонимные (3)
Вчера полиция распространила сообщение с призывом помочь в поисках не вернувшейся 27 декабря домой девочки.
Сегодня полиция проинформировала, что Мария-Александра найдена и с ней все в порядке.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.