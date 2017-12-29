29.12.2017, 17:02

Мария-Александра нашлась. С ней все в порядке

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Мария-Александра нашлась. С ней все в порядке
PPA

Вчера полиция распространила сообщение с призывом помочь в поисках не вернувшейся 27 декабря домой девочки.

Сегодня полиция проинформировала, что Мария-Александра найдена и с ней все в порядке.

Читайте также:
239 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
116 900€
Tallinn, Квартира
275 000€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
138 000€
Tallinn, Квартира
199 999€
Tallinn, Часть дома
199 000€
Tallinn, Часть дома
179 900€
Tallinn, Квартира
199 900€
Tallinn, Часть дома
37 000€
Rapla, Дача
365 000€
Tallinn, Квартира
399 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии