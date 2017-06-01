Марис Лаури: правительство ведет опасную политику в области бюджета

Во время ускорения экономического роста, планировать дефицит государственного бюджета является безответственным действием, что повышает риск перегрева в экономике, оценивает экономический аналитик, заместитель председателя фракции Партии реформ Марис Лаури.

Департамент статистики поддерживает тот факт, что мы критикуем позицию правительства в том, что экономика Эстонии достигла своего потенциального уровня и, очевидно, что даже большего, значится в пресс-релизе.

”Планирование дефицита бюджета в данной ситуации абсолютно безответственный поступок. Остается только надеяться, что правительство в скором времени поймет и закончит вести разрушительную и опасную бюджетную политику для будущего Эстонии”, — сказала бывший министр финансов.

Лаури также сказала, что Европейская комиссия предупредила Эстонию о том, что если структурный дефицит достигнет 1% от ВВП, то приняв во внимание свежие цифры экономического роста, дефицит все равно может стать значительно больше.

”Напомню: бюджет Эстонии до сих пор был в стабильности либо с избытком, нынешнее правительство хочет спустить это отметку до 0,5%”, — заметила Лаури.

”Жить в долг недальновидно в то время, когда ожидаемый экономический рост приносит с собой прогнозируемый рост налогов, а также когда экономический рост на самом деле не нуждается в дополнительном государственном стимуле. Введение бюджета в дефицит показывает то, что правительство действует во имя краткосрочных политических выгод”, — подчеркнула экономический аналитик.