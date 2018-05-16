Марис Лаури: первая ступень пенсионного страхования не должна зависеть только от стажа

”Взносы следует выполнять не менее 20 лет как минимум со средней зарплаты. Еще лучше, если зарплата будет превышать среднюю. Конечно, небольшие взносы тоже дадут свой результат, но, скорее всего, в таком случае будущих пенсионеров ждет немалое разочарование”, — подвела итог Лаури.

”Хорошо, что пенсионный возраст привязан к ожидаемой средней продолжительности жизни. Эстония не является исключением, все больше стран практикуют подобный подход. Такое решение поддержал также прошлый состав правительства”, — заявила Лаури.

”Важно поддержать разнообразные возможности выхода на пенсию и мотивировать людей оставаться на рынке труда как можно дольше. Сейчас можно раньше выйти на пенсию и немного потерять в ее размере, а можно выйти позднее и выиграть финансово. Новое решение должно быть более мотивирующим, но пока что этого не заметно. Важно, чтобы максимально долгое пребывание на рынке труда поддерживали и другие законодательные акты, но действующее правительство эту мотивацию уменьшило”, — прокомментировала Лаури сложившееся положение.