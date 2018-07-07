07.07.2018, 15:45

Марина Кальюранд: запугивание русскоязычных ни к чему не приведет

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rus.delfi.ee
EST
Marina Kaljurand
Marina KaljurandFoto: Priit Simson

”Русские, живущие в Эстонии, не должны жить в страхе, что им запретят получать образование на родном языке”, — сказала Марина Кальюранд на собрании Совета уполномоченных Социал-демократической партии. По словам Кальюранд, ни одному политику не позволительно заниматься запугиванием своего народа, значится в пресс-релизе.

”Мне посчастливилось родиться в двуязычном Таллинне. Мой родной язык был и остается русский, но я ходила в эстонский детский сад и эстонскую школу. Я боюсь, что если бы я родилась в Нарве, то, скорее всего, я бы сегодня не говорила по-эстонски”, — привела пример из своей жизни Кальюранд. ”Конечно же, русскоязычные дети должны начинать учить эстонский язык как можно раньше, но для этого государство должно создать необходимые условия, принять на работу больше учителей. Нынешняя ситуация, при которой люди должны стоять в очереди, чтобы попасть на курсы эстонского, ненормальна”, — сказала Кальюранд.

”У русских людей должно сохраниться чувство уверенности в том, что у них не отнимут право учить творчество Пушкина на родном языке. Но предстоит провести и более эффективную разъяснительную работу, прежде всего, с родителями — в будущем у ваших детей, если они станут двуязычными, будут гораздо более сильные козыри в кармане ”, — объяснила политик.

Сегодня в уезде Ляэне-Вирумаа собрался Совет уполномоченных социал-демократов. Однопартийцы обсудили подготовку к парламентским выборам и продолжили работу над предвыборной программой. Также на заседании Совета уполномоченных состоялись дебаты лидера партии Евгения Осиновского и новоиспеченного социал-демократа Марины Кальюранд.

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Марина Кальюранд: запугивание русскоязычных ни к чему не приведет

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