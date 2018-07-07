Марина Кальюранд: запугивание русскоязычных ни к чему не приведет

”У русских людей должно сохраниться чувство уверенности в том, что у них не отнимут право учить творчество Пушкина на родном языке. Но предстоит провести и более эффективную разъяснительную работу, прежде всего, с родителями — в будущем у ваших детей, если они станут двуязычными, будут гораздо более сильные козыри в кармане ”, — объяснила политик.

Сегодня в уезде Ляэне-Вирумаа собрался Совет уполномоченных социал-демократов. Однопартийцы обсудили подготовку к парламентским выборам и продолжили работу над предвыборной программой. Также на заседании Совета уполномоченных состоялись дебаты лидера партии Евгения Осиновского и новоиспеченного социал-демократа Марины Кальюранд.