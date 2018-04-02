Марина Кальюранд в преддверии встречи президента Эстонии с Трампом: времена, когда мы только просили, прошли

В преддверии встречи президента Эстонии Керсти Кальюлайд и ее коллег из других стран Балтии с президентом Дональдом Трампом экс-глава МИДа и экс-посол Эстонии в Вашингтоне, а ныне глава комиссии по международной киберстабильности Марина Кальюранд дала Eesti Päevaleht интервью, в котором рассказала о том, что происходит на такого рода встречах, и порассуждала на тему отношений Эстония-США.

”Я согласна, что встречи с президентом США стали рутиной. В то же время встреча встрече рознь. Одно дело — встретиться группой на каком-нибудь мероприятии и обменяться парой фраз, и совсем другое — встретиться в Белом доме. Такие встречи важны и показывают высокий уровень отношений между странами”, — ответила Кальюранд на ремарку журналиста о том, что за последние восемь лет президент Эстонии неоднократно встречался с президентом США.

”Все главы стран Балтии уже встречались с Трампом, хоть и мимолетно. Так что это не первая встреча. К встречам готовятся очень основательно. Договариваются о темах, согласовываются совместные декларации и пресс-релизы. И всегда надо быть готовым к сюрпризам”.

”В 2013 году я в качестве посла присутствовала в Белом Доме на встрече президента Обамы и трех президентов стран Балтии. Как и сейчас, все три этих президента были разными по своей сути: как с точки зрения внешнеполитического опыта, так и с точки зрения владения английским языком. О длительности, повестке и темах встречи договорились заранее, а также о том, что какую тему представит на какую тему будет вести обсуждение, кто будет комментировать и прочее. Но не все пошло по плану. Один президент (не Эстонии) вместо вступительного слова выступил с длинным монологом, а другой (тоже не Эстонии) протянул президенту Обаме документы на иностранном языке. Такие вещи мешают встрече и свободному обмену мыслей, который является одной из целью встреч”.

”Я согласна, что президент Трамп отличается от предыдущих президентов США. Например, он пользуется Twitter, где можно ознакомиться с его позицией. Президент Трамп менее предсказуем и иногда выражает свою точку зрения так, что позже чиновникам приходится ее сглаживать. С этим просто нужно считаться, но зато встреча может оказаться более интересной”.

По словам Кальюранд, целью данной встречи вряд ли является заключение конкретных соглашений. Также личные отношения между президентами не играют никакой роли, так как в подобных случаях участники исходят исключительно из интересов стран, которые представляют.

”Времена, когда мы только спрашивали и просили, прошли. Отношения Эстонии и США уже довольно долгое время представляют собой отношения равных партнеров. В 2014 году в конце встречи с президентом Обамой Ильвес спросил у него, что может сделать для них Эстония? Если говорить о безопасности, то США и НАТО являются краеугольным камнем нашей безопасности, но этот краеугольный камень не смог бы обеспечить нашу безопасность, если бы мы сами в нее не вкладывали. Есть много сфер, в которых мы сотрудничаем на равных. Например, кибербезопасность, где обе страны являются флагманами и ведут тесное двухстороннее сотрудничество, а также располагают очень хорошими экспертами”.

”У Эстонии всегда были очень хорошие отношения с США, вне зависимости от того, кто сидит в Белом доме: демократ или республиканец”, — добавила Кальюранд.