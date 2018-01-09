Марина Кальюранд ушла из Министерства иностранных дел

Экс-глава МИД и некогда кандидат в президенты Марина Кальюранд в конце прошлого года прекратила трудовые отношения с МИД.
Бывшая министр иностранный дел и опытная дипломат Марина Кальюранд в конце прошлого года окончила трудовые отношения с МИДом.
Эту информацию потвердила пресс-секретарь ведомства.
Кальюранд трудилась в министерстве с 1991 года, в 2016 году баллотировалась на президентских выборах.
Из результатов опроса общественного мнения выяснилось, что поддержка Кальюранд по сравнению с другими кандидатами на порядок выше. Она продолжит работать в правлении комиссии по международной безопасности.
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