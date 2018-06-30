30.06.2018, 17:04

Марина Кальюранд: по-человечески решение посла США уйти в отставку понятно

 (7)
rus.delfi.ee
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Marina Kaljurand
Marina KaljurandFoto: Priit Simson

Опытный дипломат и бывший министр иностранных дел Марина Кальюранд, недавно вступившая в Социал-демократическую партию, с пониманием отнеслась к решению посла США в Эстонии Джеймса Д. Мелвилла-младшего уйти в отставку, передает rus.err.ee.

В комментарии для ERR.ee Кальюранд сказала, что Мелвилл-младший так и так покинул бы Эстонию — ни для кого не было секретом, что Госдепартамент еще около года назад начал искать ему замену. Смена послов — это абсолютно нормальный процесс, отметила она.

"Очень трудно или практически невозможно представлять страну, если ты не веришь в ее убеждения, в ее внешнюю политику, если ты вынужден говорить то, что с твоей точки зрения не является верным. Я считаю, что посол США в этом смысле повел себя очень откровенно и честно", — сказала Марина Кальюранд.

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