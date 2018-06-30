30.06.2018, 17:04

Марина Кальюранд: по-человечески решение посла США уйти в отставку понятно

 (16)
rus.delfi.ee
EST 2
Marina Kaljurand
Marina KaljurandFoto: Priit Simson

Опытный дипломат и бывший министр иностранных дел Марина Кальюранд, недавно вступившая в Социал-демократическую партию, с пониманием отнеслась к решению посла США в Эстонии Джеймса Д. Мелвилла-младшего уйти в отставку, передает rus.err.ee.

В комментарии для ERR.ee Кальюранд сказала, что Мелвилл-младший так и так покинул бы Эстонию — ни для кого не было секретом, что Госдепартамент еще около года назад начал искать ему замену. Смена послов — это абсолютно нормальный процесс, отметила она.

"Очень трудно или практически невозможно представлять страну, если ты не веришь в ее убеждения, в ее внешнюю политику, если ты вынужден говорить то, что с твоей точки зрения не является верным. Я считаю, что посол США в этом смысле повел себя очень откровенно и честно", — сказала Марина Кальюранд.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в центре Таллинна, пожары и протест посла США

30.06.2018
Сегодня утров центре Таллинна произошла стрельба, по данным Delfi, стрелявший в 26-летнего мужчину - 34-летний сын известного предпринимателя. Об этом, а также о других новостях, читайте в нашей подборке "Главное за день".
Подробнее


Германия уговорила Эстонию и еще 13 стран ЕС оперативно принимать мигрантов обратно

30.06.2018
Канцлер Германии Ангела Меркель добилась согласия 14 стран оперативно принимать обратно мигрантов, пытавшихся перебраться в Германию, свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении новостного агентства DPA, передает rus.delfi.lv.
Подробнее


Предприниматель Олег Сынаялг: семья обеспокоена происшествием со стрельбой

30.06.2018
По данным Delfi, сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, рядом с баром Café VS стрельбу устроил сын Вийви и Олега Сынаялгов Таави. Олег Сынаялг прокомментировал Delfi, что семья очень обеспокоена данным происшествием. По его словам, Таави использовал оружие для самообороны.
Подробнее


Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
143,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107292001
91,80 €
55,08 €
-25% Käekell LACO JU 52 861908
540,- €
405,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




В России сочли слова Трампа о Крыме позитивным сигналом в преддверии саммита РФ — США

30.06.2018
Заявление президента США Дональда Трампа о Крыме можно расценивать как сигнал для благоприятного проведения российско-американской встречи на высшем уровне в Финляндии, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО| ”В аду гореть будете”: Макаревич обратился к карельским правоохранителям

30.06.2018
Лидер группы ”Машина времени” Андрей Макаревич записал обращение к сотрудникам правоохранительных органов Карелии. Поводом для этого стал арест правозащитника Юрия Дмитриева.
Подробнее