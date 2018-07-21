Марина Кальюранд: конечно, я русская. И мой дом – Эстония

Внутренняя политика — это другое. Дипломат представляет позицию государства, а политик — самого себя. Я новичок, но считаю, что во время президентской кампании прошла интенсивные курсы политика. Этого времени, конечно, не хватило, но больше всего меня поразило то, как далеко могут зайти в личных нападках. Прошлись по родителям, национальности и вещам, которые от тебя не зависят. Твоей самой большой ошибкой называют то, что ты русская, и забывают твои заслуги перед государством. Хотя это я слышала только от одной партии. Конечно, я русская. Я росла с мамой, она русская. И мой дом — Эстония.

Во-вторых, меня поразило бескрайнее лицемерие. Перед камерой говорят одно, а потом подходят к тебе и спрашивают: ”Ты ведь не обиделась? Ты же понимаешь, что я политик и должен говорить это”.

Можете привести пример?

Я была министром иностранных дел и отвечала в Рийгикогу на вопросы, касающиеся Тартуского мира. Одна партия обвинила меня в сотрудничестве с Путиным. Дошло до утверждений, что Кремль мне платит и меня вообще следовало бы посадить.

Такие обвинения кажутся мне пошлыми и смешными. После выступления тот политик подошел ко мне и сказал: ”Ты же понимаешь, это политика” и дал понять, что на самом деле мы могли бы дружить.

Это выше моего понимания, я намерена бороться против такого в политике. Я не собираюсь становиться такой. Это неправильно. Если хочешь быть моим закулисным другом, то будь им при всех, а если ты публично говоришь такое, то не подходи потом с извинениями.

Партия реформ отвернулась от вас еще во время выборов президента, это снизило шансы.

Я бы так не сказала. У меня по-прежнему есть очень хорошие друзья и знакомые среди реформистов. Как и в других партиях, на самом деле. Некоторые темы реформистов близки и мне, например, налоговая и экономическая политика.

Когда в 2016 году вы выставили свою кандидатуру на пост президента, Таави Рыйвас вам лично пообещал, что вы будете кандидатом от реформистов. А потом сказали, что такого обещания не было. Вы забыли ту обиду?

Я не жалею. Президентские выборы позволили мне встретиться с людьми, с которыми я бы иначе не встретилась.

Конечно, я разочарована. Особенно в том, что коллегия выборщиков не сумела выполнить свою задачу и выбрать для Эстонии наилучшего президента. Началась торговля голосами. Это меня действительно разочаровало, и я считаю, что закон следует изменить во избежание подобного цирка в будущем.

Я также по-прежнему считаю, что при выборе президента не должно быть борьбы между партиями и политиками. Каждый член коллегии или парламента должен исходить из своих личных убеждений и уверенности в том, что он голосует за наилучшего президента. Во время той кампании я такого не увидела. Я видела массу подлых нападок в свою сторону, и, конечно, меня это ранило, но все это в прошлом. В остальном это было очень интересное время, и, наверно, оно дало мне толчок стать политиком.

Говорят, что вы примкнули к соцдемам в первую очередь из-за того, что вам обещали место в Брюсселе. Это правда? Какие цели вы ставите перед собой?