Марина Кальюранд: кампания по привлечению женщин в политику превзошла ожидания

В ходе телефонных разговоров были затронуты и вопросы ценностей. Сотрудница Союза сексуального здоровья Эстонии Геа Кангиласки также поделилась своими впечатлениями. ”Мы обсудили, например, то, что в Финляндии позиция женщин в обществе гораздо сильнее, чем в Эстонии, а предубеждений в отношении женщин — там гораздо меньше. Женщины в Финляндии боролись за свое положение, и мы пришли к выводу, что подобные дебаты нужно вести и в Эстонии во имя общества, свободного от предрассудков”.

В конце вечера политики признали, что кампания превзошла ожидания. Более 50 заинтересованных в политике и дискуссии женщин — отличный результат, особенно в условиях, когда оставлять свои личные данные — не совсем общепринятая история.

В пятницу социал-демократы успели обзвонить примерно половину присоединившихся к кампании, к остальным звонкам — приступят на следующей неделе. Чтобы присоединиться к кампании, достаточно оставить свое имя и телефон на домашней страничке соцдемов.