Марина Кальюранд: кампания по привлечению женщин в политику превзошла ожидания

В ноябре социал-демократы запустили кампанию ”Для нас важна каждая женщина!”, с целью мотивировать женщин активнее принимать участие в политике. В ходе кампании женщины оставляли свои номера телефонов, на которые перезванивали известные политики, чтобы обсудить, что же можно вместе сделать в политике. К вечеру пятницы социал-демократам было оставлено более полусотни номеров.
Посол Марина Кальюранд, будучи одним из инициаторов акции, вечером 7 декабря начала обзванивать присоединившихся к кампании женщин. ”Особенно меня обрадовало то, что примерно половина из оставивших нам свои контакты были русскоязычные женщины из разных уголков Эстонии: Таллинна, Йыхви, Нарвы. Спектр тем, которые мы обсуждали, был также очень широким: говорили о полицейских, спасателях, гражданстве, медицине… Особенно согрело душу завершение одного звонка, когда собеседница мне сказала, что теперь у нее снова появилась мотивация пойти на курсы эстонского языка, чтобы активнее принимать участие в общественной жизни Эстонии”.
В ходе телефонных разговоров были затронуты и вопросы ценностей. Сотрудница Союза сексуального здоровья Эстонии Геа Кангиласки также поделилась своими впечатлениями. ”Мы обсудили, например, то, что в Финляндии позиция женщин в обществе гораздо сильнее, чем в Эстонии, а предубеждений в отношении женщин — там гораздо меньше. Женщины в Финляндии боролись за свое положение, и мы пришли к выводу, что подобные дебаты нужно вести и в Эстонии во имя общества, свободного от предрассудков”.
В конце вечера политики признали, что кампания превзошла ожидания. Более 50 заинтересованных в политике и дискуссии женщин — отличный результат, особенно в условиях, когда оставлять свои личные данные — не совсем общепринятая история.
В пятницу социал-демократы успели обзвонить примерно половину присоединившихся к кампании, к остальным звонкам — приступят на следующей неделе. Чтобы присоединиться к кампании, достаточно оставить свое имя и телефон на домашней страничке соцдемов.