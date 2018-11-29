29.11.2018, 19:40

Марина Кальюранд: как низко могут пасть сторонники EKRE? До уровня нашистов или еще ниже?

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rus.delfi.ee
EST
6JP27APR07A6
6JP27APR07A6foto: jaanus piirsalu

Бывшему послу Эстонии в России Марине Кальюранд (Социал-демократическая партия) насилие на митинге EKRE напомнило то, как на нее напали в Москве члены молодежного движения "Наши" в апреле 2007 года.

По словам Кальюранд, посмотрев видео с митинга EKRE, где избили Индрека Таранда, она вспомнила события в апреле 2007 года в Москве, во время событий "Бронзовой ночи".

Она вспоминает, что тогда она занимал должность посла ЭР в России, и на нее напали на пресс-конференции, когда она объясняла позицию Эстонии.

"Мне кричали в лицо, что я фашист и представляю фашистское государство. Индреку кричали … Тогда буянили нашисты, в понедельник — сторонники EKRE. Тогда мне казалось, что подобное не может произойти в Эстонии, мы же ведь демократическое государство и ценим различные мнения, но после понедельника я больше не знаю, как низко могут пасть сторонники EKRE — до уровня нашистов? Еще ниже?" — вопрошает Кальюранд.

Она советует всем почитать, что пишут об этой ситуации Март и Мартин Хельме, Яак Мадисон и другие члены EKRE: "Это оправдание насилия удручает. При этом хорошо знать, как едина наша страна (за исключением сторонников EKRE) в осуждении насилия. Надеюсь, что на выборах избиратели осудят и EKRE".

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Бывшему послу Эстонии в России Марине Кальюранд (Социал-демократическая партия) насилие на митинге EKRE напомнило то, как на нее напали в Москве члены молодежного движения "Наши" в апреле 2007 года.
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