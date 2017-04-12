Марианне Микко внесла законопроект о введении ”полосатых списков” на выборах

Сегодня в столетнюю годовщину со дня обретения женщинами Эстонии избирательного права, депутат парламента от социал-демократов Марианне Микко внесла в Рийгикогу законопроект о внесении поправок в законы о выборах в Европарламент, Рийгикогу и органы местного самоуправления.

Согласно этим поправкам, женщины и мужчины в списках кандидатов на выборах должны чередоваться. Иными словами, речь идет о ”полосатых списках”.

По словам инициатора законопроекта Марианне Микко, как минимум странно, что спустя век после обретения женщинами избирательного права, парламент Эстонии состоит лишь на четверть из женщин.

”Участие женщин в принятии решений — лакмусовая бумажка демократии. Ни в одной скандинавской стране — ни в парламенте, ни в правительстве — представительство женщин не опускается ниже 1/3. Обычно их процент держится на уровне 40%”, — сравнила Эстонию с северными странами Марианне Микко.

”Рийгикогу может показать обществу пример того, как осуществляется гендерное равенство, и узаконить ”полосатые списки” кандидатов на выборах”, — заверила Микко.

Инициированный Микко законопроект подписали Яанус Карилайд, Эрки Сависаар, Харди Волмер, Танель Талве, Тоомас Юргенстейн, Лийза Овийр, Хельо Пикхоф, Дмитрий Дмитриев, Кальви Кыва, Инара Луйгас, Барби Пилвре, Эйки Нестор и Тоомас Витсут.