Марианне Микко: укрепление границ ЕС – это во многом заслуга Эстонии

Социал-демократ Марианне Микко, выступая сегодня перед Рийгикогу, сказала, что Эстония в качестве председателя в совете ЕС показала себя государством, чье слово имеет значение и чья деятельность поспособствовала сплочению Европы.

”Председательство — это, прежде всего, объединение Европы. Будучи председателем, Эстония вела дела четко и ясно, что помогло Евросоюзу стать более сплоченным. Всевозможные слухи о раскалывании ЕС не соответствуют действительности. И Эстония дала понять это миру”, — сказала Микко во время обсуждения политики Европейского союза.

По словам Микко, Эстония сыграла решающую роль в достижении компромиссов по сложным вопросам. Например, речь идет о директиве командированных работников — наши политики и чиновники профессионально вели переговоры между странами ЕС.

”Мы были успешны и в области безопасности и обороны. Именно во время председательства Эстонии организация оборонного сотрудничества ЕС PESCO приобрела конкретные формы. Очень важной была и миграционная тема: и речь идет не только о квотах, но и о реализации основных принципов. Голоса министра внутренних дел и министра иностранных дел были очень весомыми, когда приходилось возглавлять встречи в Евросоюзе и в Африке. Укрепление границ ЕС — это во многом заслуга Эстонии”, — сказала Микко.

Состоявшийся в сентябре в Таллинне Цифровой саммит ЕС также оправдал ожидания. ”Если важный для нас свободный обмен данными будет в будущем ассоциироваться с убеждением: ”Да, это зародилось в Таллинне!”, то мы можем по праву считаться частью модернизации Европы”, — отметила Микко.