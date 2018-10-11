Марианне Микко стала первым вице-председателем фракции Социал-демократов ПАСЕ
Вчера в Страсбурге фракция социал-демократов Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрала Марианне Микко своим первым вице-председателем.
Вчера в Страсбурге фракция социал-демократов Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрала Марианне Микко своим первым вице-председателем.
Марианне Микко опередила на выборах своего испанского коллегу на 29 голосов (39:10). ”Доверие и поддержка коллег являются для меня не только большой честью, но и серьезной ответственностью. В ситуации, когда напряжение вокруг членства России в ПАСЕ достигло температуры кипения, вызовов хватит как внутри фракции, так и за ее пределами. Так как в нашей фракции существуют разные мнения, нужно искать компромиссы и так, чтобы основополагающие демократические ценности Европы не пострадали”, — сказала Микко.
”Назначение Марианне на этот пост говорит о том, как благодаря усердной работе в международных организациях маленькое государство может быть заметным и услышанным”, — оценил назначение Микко лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский.
Депутат Рийгикогу Марианне Микко является также вице-президентом ПАСЕ как глава эстонской делегации.
Ajalehtede kujundusjuht
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 15.10.2018
Rail baltic projekti maakorraldajat ja kinnisvara …
MAA-AMET
Tähtaeg: 14.10.2018
Riigihangete osakonna juhataja
RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS
Tähtaeg: 24.10.2018
Infoturbe analüütik ja projektijuht
SECURITY SOFTWARE OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 13.10.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.