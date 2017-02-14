Марианне Микко: соглашение между Эстонией и Индией поможет вернуть судовых охранников домой

”Взор законопроекта о ратификации соглашения между Эстонией и Индией о передачи лиц, наказанных в судебном порядке, обращен в сторону 14 граждан Эстонии”, — сказала депутат от социал-демократов Марианне Микко во время первого чтения законопроекта.

Политик напомнила, что судовые охранники, которые являются нашими гражданами, три с половиной года назад отправились в море рисковать своей жизнью, чтобы прокормить свою семью. Однако судно Seaman Guard Ohio зарегистрированной в США фирмы Advanfort было задержано индийской береговой охраной 11 октября 2013 года. На борту находили граждане Эстонии, Украины, Соединенного Королевства и Индии. Судовых охранников арестовали, их обвиняют в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

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11 января прошлого года суд города Тутикорина приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы. Судовые охранники до сих пор находятся в тюрьме города Ченнай, но приговор они обжаловали.

”Мы знаем, сколько слез пролито. Мы знаем, как боролись за освобождение охранников их близкие в Эстонии. МИД делал все, что было в его силах. Рийгикогу отправил парламенту Индии письму с требованием освободить мужчин. Но до сих пор дела продвигаются очень медленно”, — прокомментировала Марианне Микко.

Депутат признала, что сейчас невозможно ответить на вопрос, когда самолет с судовыми охранниками приземлится в Таллинне. Для этого необходимо, чтобы решения индийского суда было окончательным.

Парламент Эстонии теперь обсуждает ратификацию соглашения между Эстонией и Индией о передачи лиц, наказанных в судебном порядке. Соглашение позволит осужденным нашим гражданам нести свое наказание в Эстонии.

”Понятно, что дома все легче, чем на чужбине. Даже быть в неволе легче дома, чем заграницей. Важно, чтобы наши граждане вернулись домой. Закон о ратификации этого соглашения даст им такую возможность”, — подчеркнула Марианне Микко.