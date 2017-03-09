Марианне Микко: ситуация в Турции вызывает опасения

Вчера на заседании Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение возобновить мониторинг Турции, чтобы укрепить сотрудничество с властями Турции. На сессии ПАСЕ в апреле планируется утвердить рапорт о ситуации в Турции, который вчера был одобрен в Париже Комиссией по мониторингу.

По словам докладчика по Турции Комиссии ПАСЕ по мониторингу Марианне Микко, ситуация с институтами демократии в Турции вызывает опасения.

”Через восемь месяцев после попытки государственного переворота в Турции можно сказать, что было уволено 150 000 государственных чиновников, четверть прокуроров и судей, десятая часть полицейских, 30% сотрудников Министерства иностранных дел и около 5000 академиков. Нарушается свобода СМИ, запрещается критика в журналистике”, — сказала Микко.

”В мае прошлого года 154 члена парламента были лишены неприкосновенности. В том числе — 93% депутатов, положительно настроенных к курдам. Это серьезно помешало работе парламента Турции, а особенно — оппозиции”, — отметила Микко.

На сессии ПАСЕ в апреле докладчики по мониторингу Турции Марианне Микко и Ингеборга Годскесен представят рапорт, рассматривающий соблюдение права на свободу СМИ и свободу слова, а также принципов верховенства права. Рассматриваются также процесс написания новой Конституции и работа демократических институтов.