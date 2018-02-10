Марианне Микко похвалила Евгения Осиновского за борьбу с неравными зарплатами

На этой неделе кабинет министров одобрил предложения Евгения Осиновского, которые призваны сократить неравенство в зарплатах мужчин и женщин. По словам депутата Рийгикогу Марианне Микко, для Эстонии, которая является лидером Евросоюза по неравной оплате мужского и женского труда, этот шаг является очень важным, сказано в пресс-релизе Социал-демократической партии.

”Я рада, что правительство наконец-то взялось за эту проблему. По данным Евростата, наши женщины зарабатывают на 27% меньше, чем мужчины. С чем это можно сравнить? Это все равно что 3 месяца работать бесплатно!” — объяснила Марианне Микко.

По словам депутата, еще в более сложном положении находятся русскоязычные женщины. ”Женщиной, которая, может быть, не владеет государственным языком на высоком уровне, легче манипулировать. Кроме того, женщины часто и не рискуют себе больше просить, чувствуя себя неуверенно”, — отметила Микко.

Согласно предложению Осиновского, зарплаты в государственном секторе должны стать прозрачнее, а трудовой комиссии будут даны полномочия осуществлять надзор за гендерным неравенством в зарплатах работодателей госсектора.

”Конечно, эта проблема касается далеко не только госсектора, но старт хороший. В будущем и в частном секторе могли бы быть открыты зарплаты сотрудников. Тогда станет понятно, где за такую же работу женщины зарабатывают столько же, сколько мужчины, а где — нет, — продолжила Марианне Микко. — Нужно брать пример с Исландии. В этом году эта страна приняла первый в мире Закон о равной зарплате. Те компании, которые его нарушат, должны будут заплатить штраф”.