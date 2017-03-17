Марианне Микко подарит Эстонии на юбилей книгу ”100 лет — 100 женщин”

В следующем году Эстония будет отмечать своего 100-летие. Сейчас в самом разгаре поиск идей — что же подарить стране на такой солидный юбилей. Депутат Рийгикогу и борец за права женщин Марианне Микко собирается подарить Эстонской Республике книгу ”100 лет — 100 женщин”, значится в пресс-релизе.

”Эта книга будет о тех женщинах, которые привели нас к 100-летию Эстонской Республики: о женщинах, которые в течение последних 100 лет внесли свой бесценный вклад в образование, в медицину, в культуру, в становление нашего государства, в спортивные достижения. О женщинах, без которых Эстония была бы сегодня совсем другой. Но кто же они — эти главные 100? На этот вопрос я хочу ответить вместе со всей страной”, — рассказывает о своем проекте Марианне Микко.

Возможность написать свою страницу в книге ”100 лет — 100 женщин” есть у каждого. Для этого необходимо отправить Марианне Микко письмо с предложением: кто же, на ваш взгляд, должен обязательно войти в юбилейную книгу.

”Это необязательно должны быть известные женщины, главное, чтобы было обосновано, какую роль они сыграли в развитии нашей страны и общества. Возможно, для кого-то это политик Марью Лауристин, для кого-то — супруга ученого Юрия Лотмана литературовед Зара Минц, а для кого-то — прабабушка, которая всю жизнь отдала преподаванию в сельской школе”, — объясняет условия проекта Марианне Микко.

Свои предложения можно отправить Марианне Микко по электронной почте (Marianne.Mikko@riigikogu.ee) или оставить сообщение на страничке в фейсбуке (www.facebook.com/100eestinaist) до 11 сентября 2017. Все присланные истории будут рассмотрены и опубликованы на той же страничке в фейсбуке. Главные же 100 войдут в книгу, которая будет опубликована к 100-летию Эстонской Республики.