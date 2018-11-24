24.11.2018, 10:20

Марианне Микко: наши мысли с жертвами насилия

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rus.delfi.ee
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Marianne Mikko
Marianne MikkoFoto: Priit Simson

Социал-демократ Марианне Микко и женская организация «Кадри» призывают всех в воскресенье, в Международный день борьбы с насилием против женщин, зажечь у себя на окошке свечу в знак солидарности с жертвами насилия и показать, что нельзя смириться ни с каким проявлением насилия.

25 ноября в 15:30 члены организации ”Кадри” зажгут свечи перед центром ”Solaris”, чтобы в свете пламени свечей продемонстрировать солидарность с теми женщинами, которые пострадали или страдают от насилия, сообщает пресс-служба партии. ”Наши мысли с жертвами насилия. На закате мы зажжем свечи в память о тех, кто погиб от домашнего насилия. Также мы призываем всех замечать случаи насилия и сообщать о них. Каждый может внести свой вклад, чтобы в семейных отношениях не было места грубой силе и моральному насилию”, — сказала депутат Рийгикогу Марианне Микко.

По словам Микко, каждая пятая женщина в Эстонии подвергалась насилию, в том числе и сексуальному. ”Мы выступаем за то, чтобы жизнь наших женщин: мам, дочек, сестер, — была легче и безопаснее. Безопасное общество — наше общее дело. Скажем вместе ”нет” насилию!”, — добавила Микко.

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