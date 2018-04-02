Марианне Микко: мы рискуем допустить большую гендерную разницу в пенсиях

Сегодня, в День равной зарплаты, по инициативе социал-демократов возле центра Кристийне состоится акция, цель которой привлечь внимание общественности к непозволительно большой разнице в зарплатах мужчин и женщин, говорится в пресс-релизе.

По последним данным Евростата, в 2016 году гендерная разница в зарплатах в Эстонии составляла 25,3%. За последние 11 лет это самый низкий показатель. ”Несмотря на то, что разница в зарплатах сократилась, Эстония в этом отношении по-прежнему занимает лидирующие позиции в ЕС. Если мы сегодня не сможем или не захотим сократить разницу в зарплатах, то вскоре нас поприветствует огромная гендерная разница в пенсиях”, — сказала депутат Рийгикогу Марианне Микко.

По словам Микко, в фокусе сегодняшней акции социал-демократов — гендерное неравенство, разница в зарплатах и связанные с этим проблемы. ”Мы будем дарить прохожим розы. В этом году День равной зарплаты оставляет нам больше надежд, ведь разница все-таки постепенно сокращается. Например, семь лет назад, когда мы впервые вышли на улицу с акцией, мы говорили о 30-процентной разнице”, — отметила Микко.

Акция соцдемов стартует в 16:30 возле центра Кристийне.

В этом году в Эстонии День равной зарплаты отмечается 2 апреля. У даты символическое значение: чтобы женщине в Эстонии получать такую же годовую зарплату, как и у мужчины, ей нужно работать не 12 месяцев, а больше, то есть в этом году — до 2 апреля.