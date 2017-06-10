Марианне Микко: гендерное равновесие в избирательных списках нужно узаконить

На следующей неделе во вторник в большом зале Рийгикогу депутаты обсудят инициированный Марианне Микко (СДП) законопроект, который призван обязать партии чередовать кандидатов мужского и женского пола в избирательных списках.

5 членов парламентской правовой комиссии не поддержали предложение внести поправки в законы о выборах в Европарламент, Рийгикогу и органы местного самоуправлении, согласно которым в избирательных списках женщины и мужчины должны быть представлены в равных пропорциях. ”Голосование в правовой комисси, а также предшествующие ему дебаты (которые временами заходили слишком далеко) показали, что парламент Эстонии должен быть более сбалансированным в гендерном отношении. В правовой комиссии, состоящей практически лишь из мужчин, царил восточно-европейский менталитет”, — сказала Марианне Микко.

Микко выразила надежду, что 13 июня во время обсуждения законопроекта в зале заседаний здравый смысл все-таки восторжествует. ”В самом Рийгикогу женщин все-таки больше, но тем не менее они образуют в парламенте лишь четвертую часть”, — комментирует Микко. ”Если мы хотим, чтобы парламент действительно представлял современное общество Эстонии и соответствовал 21 веку, то тогда нужно совершить прыжок тигра и узаконить гендерное равновесие в избирательных списках. Я верю, что рано или поздно это все равно произойдет”.

По словам социал-демократа Микко, участие женщин в принятии решений — лакмусовая бумажка демократии. Если в Эстонии лишь пятую или четвертую часть парламента составляют женщины, то во всех северных странах в парламенте или в правительстве представительство женщин не опускается ниже 40%. ”Чтобы изменить ситуацию, нужно дать избирателям возможность выбирать между женщинами и мужчинами, которые одинаково представлены в списках”, — сказала Микко.

Инициированный Микко законопроект подписали Яанус Карилайд, Эрки Сависаар, Харди Волмер, Танель Талве, Тоомас Юргенстейн, Лийза Овийр, Хельо Пикхоф, Дмитрий Дмитриев, Кальви Кыва, Инара Луйгас, Барби Пилвре, Эйки Нестор и Тоомас Витсут.