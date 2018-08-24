Марианне Микко: если женщина будет получать наравне с мужчиной, выиграют все

”Речь идет об очень долгожданном и действительно нужном законопроекте, который после принятия поспособствует справедливой выплате зарплат. Каждый шаг, который сделан в сторону сокращения разницы в зарплатах, достоин похвалы. Однако мы все равно находимся лишь на полпути, так как Трудовая инспекция хоть и получила больше прав, но сможет заниматься лишь статистикой по зарплатам в госудраственном секторе”, — считает депутат Рийгикогу из фракции социал-демократов Марианне Микко.

”Я надеюсь, что частный сектор подхватит эту инициативу и будет более целенаправленно бороться с разницей в зарплатах. Если женщина за равноценную работу будет получать ту же зарплату, что и мужчины, от этого выиграет все общество. В перспективе от этого, разумеется, выиграют и предприниматели”, — добавила политик.

Вчера правительство одобрило законопроект, который предоставит Трудовой инспекции право осуществлять надзор за соблюдением и применением принципа равной зарплаты в государственном секторе. Кроме того, законопроект предлагает более удобные решения для анализа и снижения гендерной разницы в зарплатах.

По словам Микко, большая разница между зарплатами мужчин и женщин является болезненной темой в Эстонии, которой нужно последовательно и решительно заниматься.