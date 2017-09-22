Марианне Микко: день равной зарплаты напоминает нам о неравенстве

”Если сравнивать зарплаты мужчин и женщин, то сегодня настал последний день, когда в этом году женщины получают зарплату. С завтрашнего дня и до нового года женщины по сути будут работать бесплатно — на столько большая гендерная разница в зарплатах”, — сказала депутат Рийгикогу социал-демократ Марианне Микко.

Депутат предлагает представить, как с завтрашнего дня перестанут ходить трамваи и троллейбусы, как закроются школы и детские сады, как исчезнут из магазинов продавцы, а из больниц — сестры, анализы крови нельзя будет сдать, а швейные фабрики опустеют, значится в пресс-релизе. ”Не я это придумала. Флагманом гендерного равноправия является Исландия, которая лицом к лицу столкнулась с этой ситуацией”, — отметила Марианне Микко.

”По данным Евростата, наши женщины зарабатывают на 27% меньше, чем мужчины. Если использовать образы, то это и есть 3 месяца работы без оплаты”, — объяснила Микко. ”Мы имеем дело с несправедливостью, с пренебрежением правами человека. Финансовая независимость женщин — часть их прав”.

Микко считает, что корни гендерной разницы в зарплатах кроются в стереотипах, будто бы мужчина и должен зарабатывать больше. ”По данным исследования о зарплатах, проведенного Fontense, в один из наиболее хорошо оплачиваемых годов в Эстонии доход мужчин 1979-го года рождения был на треть выше дохода женщин”.

”Как можно больше секторов должны обнародовать зарплаты своих сотрудников, тогда станет понятно, где за равнозначную работу женщины зарабатывают столько же, сколько мужчины, а где — нет. Трудовая инспекция должна получить право требовать от работодателей статистику о зарплатах. Так мы сделаем конкретный шаг в борьбе с неравными зарплатами. Исландия пошла еще дальше: у них принят закон о равных зарплатах”, — отметила Микко.