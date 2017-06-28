Марианне Микко была выбрана докладчиком ПАСЕ по мониторингу Турции

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и руководитель эстонской делегации в ПАСЕ Марианне Микко была выбрана в качестве докладчика Комиссии ПАСЕ по мониторингу Турции. Вторым докладчиком был выбран Найджел Эванс (Великобритания) из фракции Европейских консерваторов, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По оценке Микко, ситуация в Турции остается серьезной. ”В заключении по-прежнему находятся 150 журналистов. И людей продолжают арестовывать. Поэтому за деятельностью политической элиты Турции с сегодняшнего дня следует следить в разы внимательнее”, — сказала Микко.

”Рапорт основан на убеждении, что Турция должна соблюдать принципы верховенства права, демократии и прав человека. Не более-менее, а на все 100%. Сегодняшняя ситуация в Турции показывает, что у оппозиции нет иной возможности, кроме как организовать марш протеста в защиту права”, — сказала Микко. В качестве примера она привела марш в защиту права, который пройдет из Анкары в Стамбул. По ее словам, у него такое же значение, как у Соляного похода Махатма Ганди сто лет тому назад.

В апреле ПАСЕ приняла решение начать мониторинг выполнения обязательств, чтобы укрепить сотрудничество с властями Турции. Докладчики составляют рапорт, который рассматривает соблюдение прав человека, права на свободу СМИ и свободу слова, а также принципов верховенства права в Турции.