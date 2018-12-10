Марианне Микко: борьба за экономическую независимость женщин является борьбой за права человека

Президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье во вступительном докладе сосредоточилась на проблеме разницы в зарплатах, которая в Эстонии по сравнению с остальной Европой является очень серьезной. ”Обеспечение экономической независимости женщин — не только право человека, но и предоставление женщинам возможности выхода из отношений, в которых вторая половина использует вас”, — подчеркнула она.

Депутат парламента Германии и председатель фракции социал-демократов в ПАСЕ Франк Швабе отметил роль мужчин в обеспечении гендерного равноправия. ”Все мужчины должны выступать против гендерного неравенства и поддерживать введение системы квот и прозрачность зарплат. Германия начала с того, что обязала предприятия и учреждения сделать свою систему зарплат прозрачной. Этот шаг позволит снизить гендерную дискриминацию и уменьшить разницы в зарплатах”, — отметил Швабе.

”Женщины в Эстонии являются одними из самых образованных в мире, при этом их зарплата существенно ниже, чем у мужчин. Речь идет о явной несправедливости, с которой нельзя мириться. За одинаковую работу следует платить одинаковую зарплату. Это и вопрос прав человека”, — сказала вице-президент ПАСЕ Марианне Микко, которая представила прежние и будущие шаги Эстонии по борьбе с разницей в зарплатах.