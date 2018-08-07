07.08.2018, 11:54

Маргус Цахкна подтвердил, что присоединяется к Eesti 200

 (10)
дополнено в 12:40
rus.delfi.ee
EST 2
Margus Tsahkna
Margus TsahknaFoto: Ilmar Saabas

Депутат Рийгикогу Маргус Цахкна подтвердил в интервью ERR, что присоединяется к MTÜ Eesti 200.

Цахкна вместе с Марко Михкельсоном прошлым летом покинул ряды IRL. До этого Цахкна был председателем IRL.

Михкельсон сказал сегодня утром Delfi, что он не общался с членами Eesti 200 в этом году.

"Я должен признать, что раньше не видел такого уровня, когда собираются эксперты в своей области и люди, заботящиеся об эстонском государстве. Это сильно впечатлило меня. И я могу внести свой вклад", — сказал Цахкна.

По его словам, он поддерживает изменение движения "Эстония 200" в партию, добавив, что заинтересованные стороны должны принять это решение сообща.

"Я надеюсь, что "Эстония 200" решит пойти в политику и реализовать свои предложения. Если посмотреть на реакцию других партий, то не видно возможности, чтобы кто-то другой предпринял смелые шаги, например, в части государственной реформы", — сказал Цахкна.

Для него в Эстонии сейчас нет партии, за которую он бы хотел проголосовать на выборах в марте следующего года. "И таких людей достаточной много. Надеюсь, что из "Эстонии 200" получится настоящее политическое движение. Я имею ввиду силу, которая примет участие в выборах", — сказал Цахкна. В парламентских выборах могут участвовать только партии, сообщает rus.err.ee.

Цахкна подчеркнул, что не собирается занимать позицию лидера в "Эстония 200".

Маргус Цахкна — бывший председатель партии "Союз Отечества и Res Publica" (новое название партии Isamaa/Отечество), который вышел из партии прошлым летом вместе с Марко Михкельсоном.

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