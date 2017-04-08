08.04.2017, 18:10

Маргус Цахкна не будет баллотироваться на пост лидера IRL на съезде партии

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rus.delfi.ee
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Margus Tsahkna mikrofonidega
Margus Tsahkna mikrofonidegaFoto: Mattias Tammet

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Маргус Цахкна на съезде партии 13 мая не будет повторно баллотироваться на пост лидера организации.

Об этом он сообщил в субботу журналистам, отметив, что принял такое решение, поскольку большинство выдвинутых им поправок устава партии не нашли поддержки собрания уполномоченных партии, и ни одно из уже внесенных изменений не вступит в силу ранее следующего съезда, передает rus.err.ee.

"Мое предложение, чтобы партия стала более открытой и изменить устав до выборов нового председателя, к сожалению, не нашли поддержки. Это было решение собрания уполномоченных партии. Его надо акцептировать", – сказал он.

Собрание уполномоченных IRL в субботу решило, что съезд партии, на котором будет избрано новое руководство организации, состоится 13 мая в Таллинне. По словам председателя совета IRL Хелира-Вальдора Сеэдера, на съезде будут избраны новый председатель партии, его заместители, состав совета, ревизионной комиссии и суда чести.

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