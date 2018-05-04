Маргус Цахкна: меня нет в списке членов "Eesti 200"

Бывший член IRL и сейчас беспартийный депутат Рийгикогу Маргус Цахкна, по его собственному утверждению, не является участником движения "Eesti 200".

Цахкна сказал Delfi, что его нет в списке членов "Eesti 200". На указание, что он все-таки входит в группу движения "Eesti 200" в соцсети Facebook, он ответил, что входит и в очень многие другие группы.

"Я также ходил на несколько совещаний, но инициаторы — все-таки эти пять человек, которые выступили вчера", — сказал Цахкна. Он выразил радость, что у людей, которые компетентны и чего-то достигли в своих областях, в Эстонии есть смелость высказывать свое мнение.

"Я считаю, что они достойны того, чтобы обсудить и выслушать их идеи и предложения", — сказал Цахкна. "Я желаю им сил. Что из этого выйдет дальше, это покажет жизнь", — добавил он.

Сегодняшняя газета Eesti Päevaleht пишет, что Цахкна тесно связан с движением "Eesti 200", однако держится на заднем плане, чтобы его политический шлейф не дал возможности атаковать новую инициативу.