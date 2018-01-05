”Мама, пожалуйста, умри!” Система ухода заставляет родственников ненавидеть своих стариков

Местные самоуправления оставляют стариков без помощи, обосновывая это тем, что у них есть семья и родственники. При этом услуги домов призрения многим не по карману, пишет Õhtuleht.

”Почему социальная политика государства ставит нас в такое положение, что мы начинаем ненавидеть наших родителей перед их смертью, потому что уход за ними может загнать в долговую яму?” — вопрошает Марет, столкнувшаяся с данной проблемой.

Она не единственная, кто когда-либо сталкивался с подобной проблемой — услуги домов призрения большинству обычных людей действительно не по карману. Поэтому за большинством нуждающихся в уходе стариков приходиться ухаживать их же близким.

Тысячам эстоноземельцам пришлось ради этого уйти с работы. Это означает, что на одну пенсию и пособие по уходу за членами семьи в пару десятков евро приходиться жить двум людям.