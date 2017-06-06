Мальта попросила Эстонию начать председательство в ЕС уже на этой неделе

Мальта попросила эстонских министров принять участие в двух советах в Люксембурге на этой неделе вместо мальтийских министров. Причина — Мальта не успела вовремя назначить на должность новых министров.

Как сообщает пресс-секретарь по председательству Эстонии в ЕС, Эстония пока еще не является председателем в Совете Евросоюза. Председателем Совета Европейского союза по-прежнему остается Мальта.

Вчера после обеда мальтийские коллеги обратились по телефону с вопросом, готова ли Эстония руководить работой советов министров на этой неделе, если это будет необходимо из-за смены правительства в их стране.

До начала официального председательства Эстонии осталось 25 дней. Госканцелярия, министерства и постоянное представительство Эстонии при Европейском союзе проводят последние приготовления к председательству, поэтому при необходимости могут поддержать мальтийских коллег.

Обычно замена председательствующей страны в Совете министров ЕС не является обычной практикой, но эта возможность указана в принципах организации работы Совета ЕС.

На этой неделе в Люксембурге состоятся встречи министров на тему юстиции и внутренних дел, а также транспорта, телекоммуникаций и энергетики. 8 июня встречей министров юстиции будет руководить Урмас Рейнсалу. 9 июня встречей министров внутренних дел будет руководить Андрес Анвельт. 8-9 июня пройдут встречи на тему транспорта, телекоммуникаций и энергетики, которыми будут руководить министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, а также министр предпринимательства и ИТ Урве Пало.

Помимо участия в плановой работе министры выполнять дополнительные обязанности — направлять дискуссию стран-членов ЕС, а также подведут итоги встреч.