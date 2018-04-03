Малообеспеченные семьи Ласнамяэ получат домашнюю аптечку

В рамках благотворительного проекта ”Делай добро” для малообеспеченных семей с детьми и одиноких пенсионеров из Ласнамяэ были собраны аптечки для домашнего использования. Такая помощь поможет позаботиться о здоровье детей, семьи которых находятся в затруднительном положении, сказано в пресс-релизе.

”30 домашних аптечек, собранных в рамках совместной кампании благотворительным фондом Dharma и аптекой Benu будут распространены среди малообеспеченных многодетных семей района Ласнамяэ и одиноких пенсионеров”, — пояснила Мария Юферева, старейшина района Ласнамяэ.

В рамках совместной кампании благотворительного фонда Dharma и аптеки Benu аптечные товары, пожертвованные людьми, были упакованы в 360 аптечек для домашнего использования. Стоимость каждой составила около 50 евро. По словам Юри Тамма, члена совета фонда Dharma, вклад благодетелей неоценим. ”Наши опорные лица ежедневно работают с семьями, у которых нет возможности купить даже самые простые лекарства от простуды. Самое маленькое пожертвование является незаменимым для таких семей и, возможно, подарит здоровье ребенку”, — сказал Тамм. ”Наши опорные лица вместе с нашими хорошими партнерами гарантируют, что все пожертвования, сделанные посетителями аптек, будут доставлены нуждающимся детям в 12 разных регионах Эстонии”, — добавил Тамм.

Пожертвования можно было сделать в любой из 160 аптек Benu, расположенных во всех городах и деревнях Эстонии. Кайди Кельт, главный исполнительный директор аптеки Benu отметила высокий интерес и активное участие посетителей в компании. ”Было пожертвовано много важных аптечных товаров, которые теперь будут доступны семьям в 360 домах по всей Эстонии. В качестве пожертвований покупались, например, такие товары, как лекарства для улучшения иммунной системы, сиропы от простуды, средства для ухода за зубами, средства для ухода за ранами и кожей и многое другое”, — сказал Кельт.

Более 3000 аптечных продуктов было собрано в рамках благотворительной кампании ”Делай добро”, которые будут доставлены семьям по всей Эстонии.