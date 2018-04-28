28.04.2018, 15:45

Малоимущие семьи Харьюмаа смогут со скидкой стерилизовать и вакцинировать своих кошек

 (2)
rus.delfi.ee
EST 1
Kontorikass
Foto: Madis Veltman

В мае будет проведена кампания, где все малоимущие семьи Харьюмаа смогут стерилизовать и вакцинировать своих питомцев от бешенства со скидкой, сообщает Союз защиты животных.

Кампания будет проведена совместно с финской организацией по спасению животных Rekku Rescue ry и ветеринарной клиникой Сыле (Sõle loomakliinik).

Необходима предварительная регистрация.

Врач ветеринарной клиники Сыле Мерили Кеснер отметила, что цена за кастрацию/стерилизацию составит 25 или 15 евро.

”Вакцинация против бешенства в рамках этой кампании обойдётся хозяину в 10 евро, что составляет половину стоимости простого визита в любой ветеринарной клинике”, — отметила она.

Кампания по вакцинации от бешенства начнётся 2 мая и продлится до 12 мая, кастрация и стерилизация кошек начнётся с 14 мая.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО и ВИДЕО: Тянак продолжает лидировать в Аргентине

28.04.2018
На дорогах Аргентины проходит пятый этап чемпионата мира по авторалли. Удачно начал второй день эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"), выигравший три первых участка. Всего гонщикам предстоит в субботу преодолеть 7 скоростных испытаний.
Подробнее


ФОТО: Пьяный подросток без прав на чужом авто решил покатать девушку и врезался в дерево

28.04.2018
Сегодня утром произошло ДТП в Ляэнемаа в деревне Кадарбику, двое несовершеннолетних не пострадали. Водитель был в состоянии опьянения и не имел права на управление транспортным средством. Принадлежавший другу автомобиль сгорел.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Glasglow
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €

"Его очень ждут дома". Поиски пропавшего в понедельник полицейского результатов не принесли

28.04.2018
Как сообщил сегодня оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Крулль, поиски пропавшего в понедельник полицейского Марека прекращены. Мужчину найти так и не удалось.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ