Малоимущие семьи Харьюмаа смогут со скидкой стерилизовать и вакцинировать своих кошек

В мае будет проведена кампания, где все малоимущие семьи Харьюмаа смогут стерилизовать и вакцинировать своих питомцев от бешенства со скидкой, сообщает Союз защиты животных.

Кампания будет проведена совместно с финской организацией по спасению животных Rekku Rescue ry и ветеринарной клиникой Сыле (Sõle loomakliinik).

Необходима предварительная регистрация.

Врач ветеринарной клиники Сыле Мерили Кеснер отметила, что цена за кастрацию/стерилизацию составит 25 или 15 евро.

”Вакцинация против бешенства в рамках этой кампании обойдётся хозяину в 10 евро, что составляет половину стоимости простого визита в любой ветеринарной клинике”, — отметила она.

Кампания по вакцинации от бешенства начнётся 2 мая и продлится до 12 мая, кастрация и стерилизация кошек начнётся с 14 мая.