28.05.2018, 11:30

Маленький мальчик стал жертвой педофила, а через четыре года изнасиловал свою младшую сестру

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Лаура Маллене
Лаура Маллене
EST 7
Маленький мальчик стал жертвой педофила, а через четыре года изнасиловал свою младшую сестру
Illustratsioon: Sanel Mittal

Это были два милых эстонских мальчика. Они не знакомы друг с другом, но их судьбы одинаковы: они оба стали жертвами педофила, а потом сами пошли по преступной дорожке, пишет Eesti Päevaleht.

В 2010 году Эстония стала оправляться от экономического кризиса. Рейну (все имена изменены — прим.ред.) тогда не было и десяти. Его мать любила прикладываться к бутылке, а отец сидел в тюрьме. Часто мальчик голодал и не было никого, с кем он бы мог поделиться своими переживаниями. Рейн стал все больше времени проводить на улице.

Рейн начинает употреблять алкоголь и курить, а однажды знакомится со взрослым мужчиной асоциального образа жизни. У ”дяди Айна” нет ни дома, ни денег, но как-то ему удается выкраивать немного на конфеты и карманные деньги для мальчика.

За это Айн заставляет Рейна трогать его пенис и заниматься оральным сексом или сам трогает пенис мальчика. Все это происходит либо в лесу, либо в каком-нибудь подъезде. Однажды они попадаются и Айн отправляется за решетку.

Мать Рейна показывает тотальную безучастность. ”Мне показалось, что мать не поняла, насколько все серьезно”, — говорит прокурор Андра Сильд.

Отчимов у Рейна было много. Все они любили алкоголь и распустить руки. Ни о какой безопасной домашней обстановке речи не шло, но тем не менее мать Рейна рожает одному из сожителей девочку.

Проходит время. Сестре Рейна Лийне — пять, а сам Рейн — подросток, который продолжает шляться по улицам и начинает употреблять наркотики. И однажды случается страшное — Рейн насилует свою маленькую сестру. Жертва педофила сама становится педофилом.

Рейна признают виновным. Сейчас он находится в местах не столь отдаленных, в том числе за грабеж.

Если мать Рейна просто любила алкоголь, то мать Сильвера была заядлой алкоголичкой. Отца у него не было, был только отчим, который лишь кричал и распускал руки.

2014 год. Сильверу чуть больше, чем Рейну. Он постоянно уходит из дома и однажды оказывается в квартире, где живут трое мужчин.

Они вместе смотрят порно, а один из новых знакомых Сильвера — Яак — трогает его половые органы. Затем наоборот.

Яака задерживают и признают виновным в ненадлежащем сексуальном обращении. Дальнейший жизненный путь Сильвера полон избиений и уголовщины. В 13 лет он впервые пробудет марихуану. Совершает преступлений, но основную школу все же заканчивает.

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Наркотики и психотропные вещества употребляет все чаще, чем наносит непоправимый урон психике. Он вновь связывается с дурной компанией и совершает различного рода преступления. Сейчас Сильвер тоже сидит за решеткой.

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